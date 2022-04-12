Євросоюз хоче збільшити імпорт скрапленого газу з Нігерії, – посол

Європейський союз зацікавлений у збільшенні постачання скрапленого природного газу з Нігерії до Європи.

Про це заявила посол ЄС у Нігерії Самуела Ізопі під час зустрічі з менеджментом Nigerian National Petroleum Company Ltd. (NNPC), передає Інтерфакс-Україна.

Ізопі зазначила, що через поточну геополітичну ситуацію в Європі в регіоні зросла зацікавленість у посиленні співпраці з Нігерією, зокрема у питанні потенційного збільшення постачання енергоресурсів.

"Нігерія є четвертим найбільшим постачальником газу до Європи. Принаймні 40% експорту СПГ з Нігерії припадає на Європу. Ми не лише великі клієнти, ми також основні партнери країни в нафтогазовому секторі, тому що в Нігерії також працюють європейські компанії", – зазначила Ізопі, слова якої передаються у прес-релізі NNPC.

Головний виконавчий директор NNPC Маллам Меле Кьярі запевнив, що компанія продовжить зміцнювати історичні зв'язки з європейськими компаніями, що працюють у Нігерії, особливо в питанні збільшення поставок газу на світовий ринок.