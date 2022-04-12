Найбільша нафтова компанія Індії відмовилася купувати нафту з РФ, – Reuters

Індійська нафтова корпорація (IOC) виключила зі свого останнього тендеру кілька сортів нафти з високим вмістом сірки, зокрема російську Urals.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників, провідна індійська нафтопереробна компанія повідомила учасникам ринку, що нафта Das, Eugene Island, Thunder Horse і Urals більше не входить в список марок на його останньому тендері, який закривається 12 квітня.

Напередодні президент США Джо Байден заявив прем'єр-міністру Індії Нарендре Моді, що купівля більшої кількості нафти у Росії не відповідає інтересам Індії і може перешкодити відповіді США на війну РФ проти України.

Цього тижня IOC проводить два тендери для відвантаження в травні-червні.

На попередніх тендерах IOC закупила 6 млн барелів російської нафти Urals для завантаження в травні.