Путін доручив відновити власну програму польотів на Місяць

Російський президент Владімір Путін доручи відновити власну місячну програму та запустити роботизований комплекс "Луна-25.

Про це він заявив під час урочистосте до Дня космонавтики, повідомляє російський Інтерфакс.

"Відновимо місячну програму. Йдеться про запуск із космодрому "Восточний" автоматичного апарату космічного роботизованого комплексу "Луна-25", – сказав він.

Путін також заявив про намір Росії "створювати передові розробки у галузі робототехніки та мікроелектроніки, екології та медицини".

Водночас він нагадав, що програма "Луна-25" має бути реалізована у третьому кварталі цього року і поцікавився у голови "Роскосмосу" Дмітрія Рогозіна, чи ці строки будуть дотримані. У відповідь Рогозін ухилився від прямої відповіді.