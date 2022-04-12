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газ (7792) Греція (211) росія (13628)

Греція активізує пошук газових родовищ для зниження залежності від РФ

греция

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що у його країні прискорять пошук та оцінку газових родовищ.

Як пише агентство ЕФЕ, Міцотакіс під час робочої зустрічі заявив, що зниження залежності від російського газу – "це єдиний можливий шлях". У зв'язку з цим прем'єр вважає за потрібне, щоб у Греції визначили, на які власні енергоресурси можуть розраховувати надалі, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас є дані, що вказують на можливу наявність у нас родовищ газу. І це надає оптимізму", – заявив глава уряду.

За його словами, якщо у Греції справді вдасться виявити великі родовища, то "замість імпорту ми використовуватимемо наші власні національні ресурси".

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