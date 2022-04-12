Металургійний комбінат ArcelorMittal у Кривому Розі відновив роботу

На Дніпропетровщині після місячної перерви відновлює роботу меткомбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Інформацію про підтвердили у пресслужбі підприємства, повідомляє Радіо Свобода.

Після зупинки металургійного виробництва знову запустили доменну піч №6.

На початку березня 2022 року компанія ArcelorMittal заявила, що тимчасово зупиняє виробництво сталі в Кривому Розі і гасить всі доменні печі. Рішення ухвалили, щоб убезпечити людей і активи. Перед цим виробництво сталі знизили до технічного мінімуму – приблизно на дві третини, роботу шахт зупинили. У період вимушеної зупинки працівники підприємства отримували зарплату.

За даними обласної військової адміністрації, станом на 11 квітня загалом на Дніпропетровщині працює 20 із 22-х великих промислових підприємств. Із них 14 – металургійних.