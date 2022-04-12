МВС отримало обладнання на $4 мільйони для документування воєнних злочинів РФ

Дві приватні компанії, AXON та Benish GPS, передали Міністерству внутрішніх справ нагрудні відеореєстратори загальною вартістю $4 млн.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

Зазначається, що надане спецобладнання дасть змогу українським правоохоронцям ефективно збирати і оцифровувати докази воєнних злочинів РФ проти України.

У міністерстві наголосили, що отримане обладнання вважається одними з найкращих зразків у своїй галузі. Боді-камери використовуватимуть слідчі та криміналісти для фіксації слідів воєнних злочинів, а дані передаватимуться в єдиний архів історичної пам'яті про агресію Росії проти мирної України.

Американська компанія AXON – лідер з виробництва високотехнологічного обладнання у сфері безпеки, разом з компанією Benish GPS – одним з лідерів ринку IT технологій у Європі.