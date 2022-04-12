БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
335 відвідувачів онлайн
Новини
9 348 5
ВВП (1112) Кудрін (4) росія (13628)

Перший російський чиновник озвучив офіційні прогнози падіння ВВП Росії через війну

рубль

Російська влада прогнозує падіння економіки в 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну та запроваджених країнами Заходу санкцій приблизно на 10%.

Про це голова Рахункової палати РФ Алєксєй Кудрін розповів на засіданні комітету Ради Федерації з бюджету та фінансових ринків, повідомляє російський Інтерфакс.

"Зараз Мінфін оцінює прогноз Мінекономрозвитку зниження ВВП цього року, він, безумовно, знижуватиметься. Офіційний прогноз буде близько 10% зниження", – сказав Кудрін.

Пізніше він уточнив, що оцінки в основному коливаються в діапазоні від мінус 8% до мінус 10%, хоча є песимістичніші прогнози.

"Я сказав, що у різних офіційних органів прогнози близько 10%, нижче є, а є вище. Наприклад, зниження на 8% або, наприклад, 10% або трохи більше у різних державних організацій… близько 10%, причому від понад 8% до більше ніж 10%", – сказав Кудрін.

Він також зазначив, що експерти мають і гірші оцінки падіння російської економіки.

Консенсус-прогноз російських аналітиків на початку квітня передбачає падіння ВВП Росії у 2022 році на 8,4%. Світовий банк прогнозує падіння ВВП РФ на 11,2%.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
...значит минимум -20%
показати весь коментар
12.04.2022 16:50 Відповісти
и это только начало
показати весь коментар
12.04.2022 17:20 Відповісти
ударят по нефти - закатают рашку в грязь !
показати весь коментар
12.04.2022 18:02 Відповісти
Хтось думкою багатіє! А в Україні падіння під 50% і збитків на п'ять годових бюджетів!
показати весь коментар
13.04.2022 09:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 