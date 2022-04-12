Із початку російського вторгнення в Україну повернулися 870 тисяч осіб

Із 24 лютого 870 тис. громадян повернулися в Україну.

Про це під час брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає Інтерфакс-Україна.



Також спікер нагадав, що з 24 лютого державний кордон на дільницях з країнами ЄС та Молдовою перетнуло 4,3 млн громадян в обох напрямках, зокрема виїхали 3 млн українців та близько 350 тис. іноземців.



Демченко зазначив, що 25-30 тис. українців на добу повертаються на Батьківщину, і на відміну від перших днів, коли переважна більшість із тих, хто повертався, складали чоловіки, зараз повертаються і жінки, і діти, і люди поважного віку.



"З ким у нас була можливість спілкуватися, вони кажуть, що бачать, що ситуація особливо в західних областях безпечніша і вони не можуть далі залишатися за кордоном, а готові повернутися в країну і вже перебувати тут", – розповів спікер.