У Росії почались перебої з поставками сантехніки та будівельної хімії

У російських магазинах почалися перебої з поставками сантехніки, трубопровідних сполучних елементів, інструментів та будівельної хімії.

Про це повідомляє "Коммерсант" із посиланням на учасників ринку.

"Логістичні складнощі, погіршення епідеміологічної обстановки в Китаї, а також нові санкції ЄС проти РФ загрожують проблемами з асортиментом будівельних та оздоблювальних матеріалів. Через кілька місяців DIY-мережі очікують на брак сантехніки, будівельної хімії, інструментів та інженерного обладнання, а поки що розпродують існуючі запаси. Учасники ринку розраховують замінити частину позицій за рахунок місцевих виробників, але й ті складнощі із закупівлею сировини", – пише видання.

Зазначається, що брак товарів стане помітним упродовж найближчих двох місяців.

Ключова проблема – заборона на постачання з низки західних країн, переважно інструментів, сантехніки та садової техніки, кажуть співрозмовники видання.



Гендиректор ДК "Смарт Інжинірс" Хусейн Плієв каже, що в учасників ринку виникли як складнощі з доставкою товарів через логістичні обмеження, так і проблеми з проведенням оплати постачальникам та виробникам з інших країн. Він зазначає дефіцит вентиляційного обладнання та вентиляторів, автоматики, комплектуючих для систем опалення, обладнання для водовідведення.



Зазначається, що ситуацію ускладнює і п'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ, прийнятий 8 квітня у зв'язку з агресією РФ в Україні. До переліку заборонених до ввезення в Росію товарів потрапила низка найменувань будівельних та оздоблювальних матеріалів.



Серед них – різні фарби і лаки, глини, окремі види ванн, душових кабін, унітазів, паперових матеріалів, черепиці з кераміки, які імпортувалися зокрема з ЄС. Підприємець розраховує, що низку компонентів вдасться замінити китайськими аналогами.



Водночас зазначається, що доставка матеріалів з Китаю також ускладнена через нестачу контейнерів і обмеженнями, що почалися через COVID-19 в Шанхаї.