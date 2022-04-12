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Держекоінспекція (119) Медведчук (355) дизпаливо (1268)

Через вибух з колишнього трубопроводу Медведчука витекло пальне, – Держекоінспекція

трубопровод

На Житомирщині внаслідок вибуху пошкоджено нафтопродуктопровід, яким раніше імпортувалося пальне з РФ та Білорусі, частина дизпалива з труби, ймовірно, витекла.

Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції України.

"До Державної екологічної інспекції Поліського округу від правоохоронців надійшло повідомлення, що внаслідок вибуху на нафтопродуктопроводі "Самара - Західний напрямок" відбулась розгерметизація на території Овруцької громади в селі Рудня Житомирської області", – йдеться у повідомленні.

Після прибуття на місце події державні інспектори зафіксували розгерметизацію трубопроводу та розлиття на місцевості речовини схожої на дизельне пальне.

"Наразі інспектори проводять відбір проб та заміри площ забруднених територій. Після закінчення лабораторних досліджень фахівцями буде розрахована шкода нанесена навколишньому природному середовищу. Крім того, всі матеріали справи будуть направлені до ГУНП для приєднання до кримінального провадження", – зазначається у повідомленні.

Через вибух з колишнього трубопроводу Медведчука витекло пальне, – Держекоінспекція 01

Через вибух з колишнього трубопроводу Медведчука витекло пальне, – Держекоінспекція 02

Через вибух з колишнього трубопроводу Медведчука витекло пальне, – Держекоінспекція 03

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом у лютому 2021 року ввів у дію рішення РНБО, яким доручено вжити невідкладних заходів для повернення майна нафтопродуктопроводу "Прикарпатзахідтранс" державі.

Після цього суд заарештував частину нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок", яким керувала компанія "Прикарпатзахідтранс", пов'язана з оточенням Віктора Медведчука. Майно цієї компанії, включаючи дизпальне у трубопроводі, передано в управління державній "Укртранснафті".

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значить перекачка йшла і після заборони хай певірить сбу
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12.04.2022 14:06 Відповісти
Вони в доли ймовірно. Звичайно труба працювала. Мертвечук якось дивно зник з браслетом, де були сбу набу дбр прокуратура поліція ? В даному випадку, комусь увірвався терпець, або банально трохи вкрали и це врізка
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12.04.2022 15:53 Відповісти
Почему "бывшего трубопровода Медведчука" вместо "настоящего трубопровода Коломойского"?
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12.04.2022 16:49 Відповісти
Жінка з лопатою копає, а керівник - керує. Софдепія.
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12.04.2022 21:51 Відповісти
якщо він сам і копатиме, то її посаду прийдеться ліквідувати. А вона певно йому кума чи ще якась родичка. Може бути, що за інструкцією пробу бере саме лаборант, а цей емчеесник чи лісник їй просто допомагає. А може саме Ваша версія правильна - совдепія.
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12.04.2022 22:02 Відповісти

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