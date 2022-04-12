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Європол розпочав операцію з виявлення активів підсанкційних росіян

европол

Європол розпочав операцію "Оскар", націлену на те, щоб надати допомогу країнам ЄС у пошуку активів, які підпадають під санкції Євросоюзу проти Росії.

Як зазначають в організації, операцію проводитимуть спільно з Євроюстом та Європейською службою прикордонної та берегової охорони Frontex, передає Інтерфакс-Україна. 

"Європол запустив операцію "Оскар", щоб підтримати фінансові розслідування країн-членів ЄС, націлені на отримані злочинною діяльністю активи, якими володіють фізособи та юрособи, щодо яких запроваджено санкції через дії Росії в Україні", – йдеться у заяві.

Зазначається, що операція також націлена на підтримку кримінальних розслідувань, які проводяться країнами-членами ЄС у зв'язку з обходом запроваджених ЄС торгових та економічних санкцій.

Операція "Оскар" триватиме щонайменше один рік.

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