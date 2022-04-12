Кабмін скасував заборону на експорт яловичини та субпродуктів

Кабінет міністрів скасував заборону на експорт великої рогатої худоби, м‘яса та субпродуктів з неї постановою від 9 квітня №422.

Як повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики, відповідно до постанови вводиться ліцензування на експорт:

великої рогатої худоби, живої (Код УКТЗЕД 0102);

м’яса великої рогатої худоби, морожене (Код УКТЗЕД 0202);

м’яса та їстівні м’ясні субпродукти, солоні або в розсолі, сушені або копчені; їстівне борошно з м’яса або м’ясних субпродуктів: м’ясо великої рогатої худоби (Код УКТЗЕД 021020).

"Оскільки внутрішній ринок обмежений, наше виробництво більше ніж внутрішнє споживання, і у нас є певний надлишок – він становить близько 10%, які дійсно можна експортувати", – зазначив перший заступник міністра Тарас Висоцький.

Він додав, що це не просто відкриття експорту, а саме ліцензування, задля того щоб держава завжди могла контролювати баланс. Якщо галузь розвивається, і є надлишок – дозволяється експортувати і видається ліцензія, якщо внутрішнє споживання зростає і перш за все це потрібно для цілей продовольчої безпеки країни – тоді ліцензія не видається.

Водночас Мінагрополітики нагадав, що ліцензування залишається обов’язковим для пшениці і суміші пшениці та жита (меслин), м’яса курей свійських та курячих яєць.

Як повідомлялося, уряд України 5 березня розширив перелік товарів, дозвіл на експорт яких видаватиме Мінекономіки: до переліку експорту, що ліцензується, було включено пшеницю, кукурудзу, м'ясо птиці, курячі яйця та соняшникову олію.

Тоді ж уряд України ввів нульові квоти на експорт у 2022 році яловичини, жита, вівса, гречки, проса, цукру та солі, придатної для споживання людьми.