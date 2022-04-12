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Продажі електромобілів у першому кварталі скоротилися на 6%

электромобиль

У першому кварталі 2022 року український автопарк поповнили 1,6 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 6% менше, у порівнянні з першим кварталом 2021 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нової техніки з цієї кількості склала майже 18%, тоді як минулого року на неї припадало лише 10%.

Лідером ринку повністю електричних авто залишається Nissan Leaf. За цей період українці придбали 336 автівок цієї моделі.

На другому місці Tesla Model 3 – 133 авто. Трійку замикає Volkswagen e-Golf із 78 реєстраціями.

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