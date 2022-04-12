Google запускає фонд підтримки для українських стартапів на $5 мільйонів

Google оголосив про запуск фонду підтримки для українських стартапів на $5 млн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Україна має потужну й активну спільноту стартапів, але через тривалу війну українська економіка та бізнес стикаються із серйозними проблемами. Завдяки підтримці від Google українські підприємці зможуть розвивати свій бізнес, зміцнювати свою громаду під час війни та продовжити стабільну роботу після перемоги", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обрані стартапи отримають до $100 тис. на бездольовій основі. Також візьмуть участь у програмі менторської підтримки від Google, матимуть продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.

Заявку можуть подавати автори стартапів, які були засновані та базувалися в Україні до 24 лютого 2022 року, а також ті, що пройшли стадію тестування (MVP) і мають доведену прибутковість (продукт на ринку/пілотну версію/ранній дохід).

Пріоритет буде надаватися компаніям та стартапам, що мають соціальну місію.

Наголошується, що засновники стартапу мають використати отримані кошти на продовження зростання/відновлення бізнес-діяльності, що постраждала внаслідок війни, а також на основний продукт для розв'язання нових проблем і поточної кризи.