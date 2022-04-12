Україна готова щороку експортувати до 16 мільйонів МВт/год електроенергії

Через зменшення споживання електроенергії Україна має великі залишкові обсяги і готова експортувати в Євросоюз 15-16 млн МВт/год на рік.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Ярослав Демченков на полях організованої Енергетичним співтовариством конференції щодо безпеки та стабільності українського енергетичного сектору у понеділок у Відні, передає Укрінформ.

"Ми готові експортувати в Євросоюз 15-16 млн МВт/год на рік за умови погодження ЕNTSO-E повного використання наявних сьогодні технічних можливостей (перетин в 2 ГВт)", – заявив він.

Заступник міністра енергетики зазначив, що 16 березня українська електроенергетична мережа була повністю синхронізована з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E, однак це поки не дало Україні можливість торгувати електричною енергією.

За його словами, Україна готова вже зараз виходити на європейський ринок, але спочатку має виконати певні технічні умови та встановити визначене обладнання. При цьому, країна готова прямо зараз продавати певні обсяги електроенергії з огляду на наявну історію торгівлі.

"Нам дуже важливо, щоб ми мали можливість торгувати електроенергією, тому що у нас через зменшення споживання електроенергії, через руйнування інфраструктури та виїзд людей, є залишки електроенергії, плюс достатньо ефективно працює атомна енергетика", – заявив Демченков.

Він вказав на те, що наразі в Україні є проблема з ліквідністю енергосектору, і тому країна обговорює з партнерами також отримання коштів на підтримку фінансової стабільності на певний період, можливо, на 4 місяці. "Сподіваємося, що за цей період нам вдасться відкрити комерційну торгівлю електроенергією, вже від цього отримати гроші на підтримку фінансової стабільності та повертати ці кошти, які нам будуть надані впродовж цього чотиримісячного періоду", – зазначив Демченков.

Як повідомлялося, 16 березня у тестовому режимі розпочалася синхронізація енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи (ENTSO-E).