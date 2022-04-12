Мінфін спрогнозував зростання дефіциту держбюджету до $5-7 мільярдів на місяць
Міністерство фінансів прогнозує зростання дефіциту державного бюджету України з $2,7 млрд у березні до $5-7 млрд у квітні та травні на місяць.
Про це міністр Сергій Марченко заявив в інтерв'ю Financial Times та закликав міжнародне співтовариство до фінансової підтримки України, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми перебуваємо у стані сильного стресу, у найгіршому стані. Це питання виживання нашої країни", – сказав він.
"Якщо ви хочете, щоб ми продовжували боротися у цій війні, щоб виграли цю війну... так допоможіть нам", – додав Марченко.
За його словами, оцінка інфраструктурних втрат через війну зросла до $270 млрд, тоді як наприкінці березня прем'єр-міністр називав цифру $120 млрд. Понад 7 тис. житлових будинків зруйновано або пошкоджено. Близько 30% українських підприємств зупинилося, 45% працюють частково. Споживання електроенергії впало на 35%, різко скоротилася торгівля.
Водночас уряд пішов на скорочення видатків держбюджету більш ніж на $6 млрд, проте цього мало, оскільки доходи лише трохи перевищують половину надходжень довоєнного рівня.
"Ми можемо скоротити деякі витрати, але це не може покрити дефіцит", – наголосив Марченко.
Говорячи про дефіцит держбюджету за підсумками 2022 року, який спочатку був запланований на рівні 3,5% ВВП, Марченко зазначив, що він зростатиме залежно від тривалості війни.
Водночас Україна продовжить проводити платежі за держборгом, щоб уникнути дефолту чи реструктуризації, наголосив глава Мінфіну.
При цьому говорячи про виділення конгресом США військової та гуманітарної допомоги Україні та іншим країнам, які постраждали від війни у розмірі $13,6 млрд, міністр наголосив, що Україна не отримає жодного центу.
"Це не є прямою бюджетною підтримкою. Ми не можемо використовувати її для поповнення дефіциту", – сказав Марченко.
Будь ласка, зачекайте...
У нас весь бюджет 40 млрд долларів на рік. Причому його вже скоротили на 6 млрд. Яким чином може бути дефіцит 7 млрд на місяць, якщо в нього весь дохід 3 млрд?
Зруйновані бідинки він теж оцінив в десятки разів дорожче їх реальної вартості.
Головна втрата - це люди які виїхали або загинули. Значна частина їх не повернеться. А от на цю тему ніхто не турбується взагалі.
Выплаты военным - недавно здесь же была статья что вообще не платили два месяца. Но потом вроде исправились. Даже если платить военным 100 тыс на 300тыс человек это 1 млрд долларов.
Дефицит в два бюджета никак не соорудить даже если включить в расходы поставки военной техники за которые мы не платили.
За 10 млрд долларов можно построить миллион квартир. Это в любом случае намного больше 7000 домов. Про какие 270 млрд тогда речь?
Речь расчитана на лохов. С таким подходом вообще ничего не дадут. Кстати:
При цьому говорячи про виділення конгресом США військової та гуманітарної допомоги Україні та іншим країнам, які постраждали від війни у розмірі $13,6 млрд, міністр наголосив, що Україна не отримає жодного центу. Джерело: https://biz.censor.net/n3333383
Чтобы начали давать деньги надо сначала прекратить врать и воровать.