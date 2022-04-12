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Nokia оголосила про вихід з російського ринку

nokia

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia оголосив про вихід з російського ринку через вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"З перших днів вторгнення в Україну Nokia було зрозуміло, що продовження нашої присутності в Росії неможливе. Протягом останніх тижнів ми призупинили поставки, зупинили новий бізнес і перенесли нашу обмежену науково-дослідну діяльність за межі РФ. Тепер ми можемо оголосити про вихід з російського ринку. Під час цього процесу нашим пріоритетом залишається безпека та добробут наших співробітників", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з гуманітарних причин уряди західних країн висловили стурбованість щодо ризиків виходу з експлуатації критично важливої телекомунікаційної мережевої інфраструктури у Росії. Уряди також наголосили на важливості доступу до Інтернету, що надає російським людям зовнішні перспективи.

"Тому, коли ми вийдемо, ми намагатимемося надати необхідну підтримку для обслуговування мереж і подаємо заявку на отримання відповідних ліцензій, щоб забезпечити цю підтримку відповідно до чинних санкцій", – додали в Nokia.

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