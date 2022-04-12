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"Приватбанк" відновив роботу сервісів "Приват24"

приват24

Державний "Приватбанк" заявив, що роботу сервісів у застосунку "Приват24" відновлено.

Про це повідомляє пресслужба банку у Facebook

"Приват24" працює в штатному режимі після регламентних робіт. Протягом дня слідкуватимемо за стабільністю всіх сервісів. Дякуємо за ваше розуміння", – йдеться у повідомленні.

Раніше банк попереджав, що в ніч на 11 квітня буде проводити планові регламентні роботи у "Приват24". Зазначалося, що технологічна пауза діятиме до 08:00 11 квітня, але пізніше в "Приватбанку" уточнили, що штатний режим роботи застосунку планується повністю відновити до 6 ранку 12 квітня.

При цьому розрахунки в торговій мережі та банкомати працювали у звичайному режимі.

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Угу. Может приватный и запустили, не проверял. Зато убили корпоративный. Теперь просто нет входа в "Приват24 для бизнеса" (десктопная версия).
Созрел вопрос: это специально так делается, или просто понабирали рукожопов?
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12.04.2022 17:45 Відповісти

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