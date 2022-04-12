"Приватбанк" відновив роботу сервісів "Приват24"
Державний "Приватбанк" заявив, що роботу сервісів у застосунку "Приват24" відновлено.
Про це повідомляє пресслужба банку у Facebook.
"Приват24" працює в штатному режимі після регламентних робіт. Протягом дня слідкуватимемо за стабільністю всіх сервісів. Дякуємо за ваше розуміння", – йдеться у повідомленні.
Раніше банк попереджав, що в ніч на 11 квітня буде проводити планові регламентні роботи у "Приват24". Зазначалося, що технологічна пауза діятиме до 08:00 11 квітня, але пізніше в "Приватбанку" уточнили, що штатний режим роботи застосунку планується повністю відновити до 6 ранку 12 квітня.
При цьому розрахунки в торговій мережі та банкомати працювали у звичайному режимі.
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Созрел вопрос: это специально так делается, или просто понабирали рукожопов?