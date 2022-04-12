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НБУ (9054) Польща (2379)

Нацбанки України та Польщі підписали меморандум про посилення співробітництва в умовах агресії РФ

польща

Національний банк України та Національний банк Польщі (НБП) підписали Меморандум про домовленості для посилення співробітництва в умовах військової агресії РФ проти України.

Про це повідомляє пресслужба українського регулятора.

Зазначається, що укладення меморандуму є основою для розширення співпраці та сприятиме обміну інформацією і взаємній підтримці двох інституцій, а також встановленню тісніших зв'язків у фінансовій та банківській сферах між двома країнами.

"Я щиро вдячний вам та вашій команді за той величезний внесок у фінансову оборону нашої країни, який ви робите з самого початку вторгнення агресора в Україну. Одним із беззаперечних доказів цього є рішення Національного банку Польщі відкрити своп-лінію на $1 млрд. Я радий, що маю можливість підписати цей важливий документ, який ще раз підтверджує нашу спільну відкритість та налаштованість на розбудову і зміцнення відносин", – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

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