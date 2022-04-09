Євросоюз закрив кордони для вантажівок із Росії та Білорусі

Європейський Союз заборонив ввезення та транзит нових вантажів автотранспортом з РФ та Білорусі на територію ЄС з 9 квітня.

Про це йдеться у рішенні ЄС, яке опубліковано в офіційному журналі, передає Liga.net.

Зазначається, що вантажівки з Росії та Білорусі, які збиралися в'їхати до ЄС, відсьогодні не зможуть цього зробити. Починаючи з 16 квітня Євросоюз запроваджує повну заборону перетину цими фурами кордону ЄС.

Заборона на перетин кордонів ЄС фурами РФ і Білорусі не застосовується до 16 квітня щодо перевезення вантажів, яке почалося до 9 квітня, якщо автотранспорт уже знаходився на території ЄС до цього часу, або необхідний транзит, щоб повернутися до Росії та Білорусі.

Водночас заборона ЄС не поширюється на фури із поштою. Також ЄС може дозволити перевезення вантажів з Росії та Білорусі, якщо це перевезення необхідне для:

купівлі, імпорту або транзиту в ЄС природного газу та нафти, зокрема нафтопродуктів, а також титанової, алюмінієвої, мідної, нікелевої, паладієвої та залізної руди;

купівлі, імпорту або транзиту в ЄС фармацевтичних, медичних, сільськогосподарських та харчових продуктів, включно з пшеницею та добривом;

гуманітарних цілей;

дипломатичних та консульських представництв Євросоюзу та держав ЄС у Білорусі, зокрема делегацій, посольств та місій, або міжнародних організацій у Білорусі, які мають імунітети відповідно до міжнародного права.

Євросоюз має також інформувати інші країни ЄС та Комісію про будь-яке рішення щодо дозволу на в'їзд фур з Росії та Білорусі протягом двох тижнів з моменту дозволу.