В Україні стартував процес обстеження пошкоджених під час війни будівель та споруд

В Україні розпочався процес з обстеження зруйнованих та пошкоджених в результаті збройної агресії РФ будівель і споруд для визначення можливості їх подальшої експлуатації, виконання відновлювальних робіт або демонтажу.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Як зазначила заступниця міністра Наталія Козловська, наразі перша група експертів уже виїхала до Київської області.

"У результаті збройної агресії РФ в Україні було пошкоджено та знищено тисячі житлових будинків, шкіл, лікарень, об’єктів критичної інфраструктури. Відтак для їх обстеження вже сформовано низку груп, до яких входять небайдужі фахівці та експерти, які мають відповідну кваліфікацію. І такі групи продовжують формуватися", – сказала вона.

Зазначимо, що обстеження мають проводити виконавці робіт, які пройшли відповідну професійну атестацію та отримали кваліфікаційні сертифікати на право виконання робіт.

У Мінрегіоні наголосили, що обстеження зруйнованих та пошкоджених будівель і споруд відбувається тільки після процесу розмінування, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.