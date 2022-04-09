"Чистий" продаж валюти Нацбанком на цьому тижні впав удвічі

Національний банк на тижні з 4 по 8 квітня знову більше продав валюти, ніж купив: доларів – на $211 млн, євро – на 84,9 млн євро, що водночасу понад удвічі менше, ніж тижнем раніше, коли "чистий" продаж становила $282,1 млн та 299,8 млн євро.

Згідно з інформацією НБУ, за цей тиждень він купив всього $11,5 млн і 5,5 млн євро, водночас їх продаж склав $222,5 млн і 90,3 млн євро, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, у перші півтора тижні після розпочатої Росією 24 лютого війни "чисте" купівля Нацбанком валюти становило $690,3 млн і 20 млн євро, оскільки заборона на купівлю валюти тільки була введена, а список критичного імпорту ще не був суттєво розширений.



Проте наступні тижні обсяг купівлі валюти регулятором почав падати, тоді як обсяги її продажу – збільшуватись. Водночас минулий тиждень став першим, коли тенденція зростання "чистого" продажу припинилася, і його обсяги навіть трохи знизилися в порівнянні з попереднім тижнем: до еквівалента $611,9 млн з $618,6 млн тижнем раніше, а цього тижня вони впали одразу вдвічі.

Всього з початку року Нацбанк придбав на ринку $1,78 млрд і 80,2 млн євро, а продав $4,5 млрд і 1,08 млрд євро, у тому числі з початку війни купівля валюти склала $1,12 млрд і 80,2 млн євро, а продаж $1,73 млрд та 1,08 млрд євро.



Міжнародні резерви України станом на 1 квітня становили $28,1 млрд.