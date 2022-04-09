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Байден підписав закони про ембарго на російські енергоносії та обмеження торгівлі з РФ та Білоруссю
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Президент США Джо Байден 8 квітня підписав два законопроєкти, які запроваджують додаткові санкції проти РФ та Білорусі.
Про це йдеться у заяві Білого дому.
Один із них забороняє імпорт енергоносіїв із Російської Федерації, зокрема газу, нафти та вугілля.
Другий законопроєкт призупиняє нормальні торговельні відносини з РФ та Білоруссю. Він дозволить владі встановлювати більш високі мита, ніж для інших членів Світової організації торгівлі. Він діятиме до 2024 року.
Як повідомлялося, США припинили імпорт російської нафти на тижні, що завершився 1 квітня.
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ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар09.04.2022 11:38 Відповісти Мені подобається 0
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