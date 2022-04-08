Санкції проти Росії не діють, – Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що санкції, запроваджені проти Росії за її збройну агресію щодо України, не діють і необхідні швидкі кроки, аби завдати потужного удару по російській економіці.

Про це Моравецький заявив на пресконференції у Варшаві, передає Укрінформ.

На думку глави польського уряду, Росія значною мірою "пристосувалася" до запроваджених санкцій і може їх ігнорувати.

"Cанкції, які введені наразі, не діють", – наголосив Моравецький.

Він нагадав, що кілька днів тому, після викриття злочину, скоєного росіянами проти мирних жителів Бучі, посли, які займаються економічними справами та санкціями, схвалили "дуже радикальні санкції".

Проте відкладення на чотири місяці введення у дію заборони на купівлю на російське вугілля "дуже розчаровує", зазначив прем'єр-міністр Польщі.

"Відстрочення на чотири місяці означає, що практично лише в серпні ми можемо розраховувати на повне блокування російського вугілля. Тоді як вугілля можна замінити набагато швидше", – сказав Моравецький.

Стосовно питання щодо ембарго на російську нафту він зазначив, що якщо хтось вагається з приводу радикальних санкцій проти РФ і хоче надалі купувати цю нафту, то на неї потрібно накласти додаткове мито. Відтак не буде дешевої нафти з росії.

"Тому я ще раз закликаю наймогутніші столиці ЄС діяти швидко. Треба запровадити санкції, які будуть мати вирішальний вплив на стан російської економіки", – підкреслив Моравецький.

Він наголосив, що необхідно припинити війну РФ проти України та покласти край злочинам росіян.

"Нехай політика інтересів не домінує над політикою совісті", – резюмував Моравецький.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз запровадив п’ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на агресію в Україні.