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СБУ затримала "експерта з енергетики", який поширював кремлівську пропаганду за "мільйонні гонорари"

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сбу

Служба безпеки України затримала у Києві "експерта з енергетичних питань", який співпрацював з російським пропагандистським інформагентством "Россия сегодня".

Як повідомляє пресцентр СБУ, затриманий поширював "кремлівську пропаганду за мільйонні "гонорари".

Водночас його прізвища СБУ не називає.

Зазначимо, що серед українських "експертів" з енергетики, які активно співпрацювали з російськими пропагандистськими ЗМІ, – Дмитро Марунич та Володимир Землянський. Наразі невідомо, чи йдеться про когось із них.

Автор: Михайло Орлюк
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Не Герус?
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08.04.2022 21:52 Відповісти
герус
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08.04.2022 23:36 Відповісти
Герус фінансист. А Землянський вроді родич заст.голови СБУ часів Ющенка і Януковича.
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08.04.2022 23:38 Відповісти
 
 