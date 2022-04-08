СБУ затримала "експерта з енергетики", який поширював кремлівську пропаганду за "мільйонні гонорари"

Служба безпеки України затримала у Києві "експерта з енергетичних питань", який співпрацював з російським пропагандистським інформагентством "Россия сегодня".

Як повідомляє пресцентр СБУ, затриманий поширював "кремлівську пропаганду за мільйонні "гонорари".

Водночас його прізвища СБУ не називає.

Зазначимо, що серед українських "експертів" з енергетики, які активно співпрацювали з російськими пропагандистськими ЗМІ, – Дмитро Марунич та Володимир Землянський. Наразі невідомо, чи йдеться про когось із них.