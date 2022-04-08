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СБУ затримала "експерта з енергетики", який поширював кремлівську пропаганду за "мільйонні гонорари"
Новини БізнесЦензор Енергетика
Служба безпеки України затримала у Києві "експерта з енергетичних питань", який співпрацював з російським пропагандистським інформагентством "Россия сегодня".
Як повідомляє пресцентр СБУ, затриманий поширював "кремлівську пропаганду за мільйонні "гонорари".
Водночас його прізвища СБУ не називає.
Зазначимо, що серед українських "експертів" з енергетики, які активно співпрацювали з російськими пропагандистськими ЗМІ, – Дмитро Марунич та Володимир Землянський. Наразі невідомо, чи йдеться про когось із них.
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Viktor Orenich 534fb24a
показати весь коментар08.04.2022 21:52 Відповісти Мені подобається 0
viktor donovan
показати весь коментар08.04.2022 23:36 Відповісти Мені подобається 0
viktor donovan
показати весь коментар08.04.2022 23:38 Відповісти Мені подобається 0
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