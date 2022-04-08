Корея надасть гуманітарну допомогу Україні на $30 мільйонів

Південна Корея планує надати Україні гуманітарну допомогу ще на $30 млн.

Про це заявив глава МЗС Південної Кореї Чон Ій Єн, передає Інтерфакс-Україна.

Під час засідання глав МЗС країн-членів НАТО та чотирьох партнерів з Азіатсько-Тихоокеанського регіону, що пройшло 7 квітня у Брюсселі, Чон Ій Єн оприлюднив план надзвичайної гуманітарної допомоги Україні.

За його словами, Сеул запропонує Києву допомогу на $30 млн, а також розгляне питання щодо додаткової підтримки.

Раніше повідомлялося, що Міністерство торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї обмежило експорт щодо 57 нестратегічних товарів та технологій до Росії та Білорусі.