Морський оператор Maersk створив підрозділ повітряних вантажних перевезень

Данська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk AS оголосила про створення нового підрозділу у сфері повітряних вантажних перевезень.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, новий підрозділ називатиметься Maersk Air Cargo. Його хабом стане аеропорт міста Біллунн у Данії. Бізнес надаватиме послуги щоденних перевезень та зміцнить існуючу логістичну мережу.

У розпорядженні Maersk знаходиться 15 літаків вантажної авіакомпанії Star Air AS, що належить їй. Минулого року компанія оголосила про плани збільшення флоту ще на три літаки у 2022 році та про замовлення двох нових вантажних Boeing, які поповнять флот у 2024 році.

Усі операції Star Air тепер перейдуть під управління Maersk Air Cargo.

"Ми прогнозуємо стійке зростання попиту на вантажні повітряні перевезення як сьогодні, так і в майбутньому. Водночас зросте попит на логістичні послуги, що охоплюють усі ланки ланцюжків постачання. Тому для нас важливо посилити власні можливості та просунутися вперед у стратегії повітряних перевезень", – заявив голова нового підрозділу Торбен Бенгтссон.

Метою Maersk є забезпечення близько третини вантажних повітряних перевезень, що здійснюються за допомогою компанії, всередині своєї мережі.

Maersk Air Cargo, як очікується, почне працювати у другому півріччі 2022 року.