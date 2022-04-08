"РусАл" втратив контроль над спільним підприємством в Австралії через санкції

Російський алюмінієвий гігант "Русал" втратив контроль над спільним з Rio Tinto підприємством з виробництва глинозему QAL в Австралії.

Як повідомили у пресслужбі "Русалу", компанія вимагатиме відновлення своєї участі в діяльності СП, пише російський Інтерфакс.

Напередодні агентство Bloomberg повідомило, що Rio Tinto отримала повний контроль над QAL на прохання менеджменту підприємства.

За даними джерел агентства, керівництво QAL звернулося до Rio Tinto з проханням взяти актив під повний контроль за порадою юристів, які прийшли до висновку, що структура управління підприємством не відповідає санкційним вимогам уряду Австралії.

"Русал" заявляє, що не згоден з позицією менеджменту QAL, який вважає, що такий крок був необхідний.

"Ми продовжуємо переговори з QAL і Rio Tinto щодо суті санкцій, введених урядом Австралії, а також про участь ABC (Alumina & Bauxite Company Ltd, через яку "Русал" володіє 20% в QAL, – ред.) в управлінні глиноземним заводом, що належить глиноземним заводом в Гладстоні", – йдеться у заяві російської компанії.

Нагадаємо, минулого місяця Австралія ввела ембарго на постачання глинозему та бокситів до Росії. Заборона торкнеться майже 20% потреби "Русалу" у цій сировині, повідомляла компанія.