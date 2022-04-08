"Райффайзен Банк" запустив власний сервіс платіжного терміналу в смартфоні
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"Райффайзен Банк" запустив для фізосіб-підприємців та бізнес-клієнтів можливість приймати безготівкові платежі за допомогою мобільного додатка "Термінал у смартфоні".
Про це повідомляє прес-служба банку.
"Для здійснення платежу відкрийте програму, введіть суму та попросіть покупця додати його безконтактну картку або платіжний пристрій... до задньої панелі вашого телефону", – йдеться у повідомленні.
Після успішної оплати підприємець зможе надіслати електронний чек на пошту покупця або передати чек через QR-код.
Як повідомлялося, у січні державний "Ощадбанк" запустив сервіс платіжного терміналу в смартфонах на Android.
Раніше також державний "Приватбанк" у партнерстві з Visa запустили "Термінал" – застосунок для прийому безконтактних платежів власним смартфоном.
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