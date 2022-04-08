Великобританія надасть Україні військову допомогу на 100 мільйонів фунтів

Великобританія направить Україні озброєння загальною вартістю 100 млн фунтів стерлінгів, у тому числі ПЗРК Starstreak.

Про це заявив британський прем'єр Борис Джонсон під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я можу оголосити, що Великобританія відправить високоякісну військову техніку вартістю 100 млн фунтів збройним силам України, зокрема ПЗРК Starstreak, ще 800 протитанкових ракет та високоточні боєприпаси", – сказав Джонсон.

Також Джонсон наголосив на спробах Німеччини знизити залежність від російських викопних видів палива.

"Це нелегко для будь-якого з нас, і я аплодую сильним рішенням уряду Олафа Шольца відсунути Німеччину від російських вуглеводнів", – сказав Джонсон.

Сам Шольц заявив, що Німеччина активно працює, щоб стати незалежною від імпорту нафти з Росії, і, на його думку, це може статися вже цього року.

Також канцлер Німеччини вкотре закликав Росію "домовлятися про припинення вогню та вивести усі війська" з України.