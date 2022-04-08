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Австрія скасувала дозволи для українських перевізників

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фура,грузовик

Австрія дозволила українським перевізникам здійснювати двосторонні та транзитні перевезення на бездозвільній основі до кінця воєнного стану.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансбезпеки".

"Також ліберальні умови для українських перевізників запровадили: Угорщина, Італія, Латвія, Естонія, Болгарія,Туреччина, Грузія, Данія, Литва, Румунія, Греція та Словаччина", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України спростило правила видачі дозволів на міжнародні автомобільні перевезення з огляду на закриття транзиту територією Білорусі та Росії, а також збільшення кількості вантажних перевезень вантажів автомобільним транспортом.

Автор: Галина Ялівець
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