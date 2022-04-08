Чорногорія оголосила про введення санкцій проти Росії

Чорногорія 8 квітня запровадила санкції проти Росії через військове вторгнення в Україну.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Дрітан Абазович у Twitter.

"Уряд прийняв обмежувальні заходи у відповідь на агресивну війну Росії проти України", – написав Абазович.

Деталей санкцій він не уточнив.

Чорногорія є членом НАТО і кандидатом на членство в ЄС, при цьому Росія є великим інвестором у країні.