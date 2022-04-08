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Чорногорія оголосила про введення санкцій проти Росії
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Чорногорія 8 квітня запровадила санкції проти Росії через військове вторгнення в Україну.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Дрітан Абазович у Twitter.
"Уряд прийняв обмежувальні заходи у відповідь на агресивну війну Росії проти України", – написав Абазович.
Деталей санкцій він не уточнив.
Чорногорія є членом НАТО і кандидатом на членство в ЄС, при цьому Росія є великим інвестором у країні.
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Про це заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
За даними омбудсмени, відомо про такі факти:
14-річна дівчинка з Бучі зґвалтована 5 чоловіками-окупантами, зараз вагітна;
11-річний хлопчик з Бучі зґвалтований на очах у мами, жінку прив'язали до стільця, щоб дивилася;
20-річна жінка з Ірпеня зґвалтування трьома окупантами відразу у всі можливі місця.
«Рівень жорстокості армії терористів та катів РФ не знає меж - зґвалтовані діти…Немає такого місця ні на землі, ні в пеклі, де рашистські злочинці зможуть сховатися від розплати!», - зазначила Денісова.
Вона наголосила, що окупанти мають понести найсуворішу відповідальність, а зґвалтування суворо заборонені статтею 27 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.
Омбудсменка звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, із закликом врахувати ці факти військових злочинів рф в Україні.