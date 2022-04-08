Мобільні оператори Європи та України домовились знизити тарифи у роумінгу

Оператори мобільного зв’язку з країн ЄС та України підписали спільну заяву, якою засвідчують наміри співпрацювати задля забезпечення доступного або й безкоштовного роумінгу між Євросоюзом та Україною, що важливо для багатьох українців в умовах війни.

Про це повідомили в Єврокомісії, передає Європейська правда.

"Після того, як з’явилося кілька спонтанних добровільних ініціатив, спільна заява створює більш стабільну основу, щоб допомагати вимушеним переселенцям з України до Європи залишатися на зв’язку з рідними і друзям в Україні. Ініціатива кількох операторів скасувати чи знизити тарифи на дзвінки з Україною і плату за роумінг для переселенців щиро вітається, її варто забезпечити ширшим і більш сталим підгрунтям", – сказано в повідомленні.

Мета спільної заяви – зафіксувати скоординований підхід, щоб українські та європейькі оператори далі забезпечували українцям доступний зв’язок. Оператори обіцяють для цього знижувати тарифи за роумінг та інші, які вони стягують одне з одним для забезпечення дзвінків за кордон.

Документ підписали загалом 27 операторів – 24 європейських, у тому числі кілька загальноєвропейських об’єднань, і 3 українських: "Київстар", "Vodafone Україна" і Lifecell. Заява й далі відкрита для підписання.

Підписання відбулося за підтримки Єврокомісії, Європарламенту, профільним регулятором ЄС та українським.

Раніше повідомлялося, що українські мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell реалізували можливість користуватися мобільним інтернетом у рамках національного роумінгу.