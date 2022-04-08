Нацбанк ініціював стягнення на користь держави активів "дочок" російських держбанків на 26 мільярдів

Національний банк України (НБУ) запропонував Кабінету міністрів вилучити та спрямувати в дохід держави активи дочірніх банків "Сбєрбанку Росії" та "ВЕБ.РФ" на загальну суму 26 млрд грн.

Про це голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив у інтерв’ю ЕП.

"Сбєру" та "Промінвесту" було анульовано ліцензії у перші дні, і сьогодні ми розуміємо, що наступним кроком повинно стати примусове вилучення цих активів. Зрозуміло, що українські вкладники цих банків повинні отримати свої вклади – спочатку в межах гарантованої суми", – сказав Шевченко.

"11 березня Нацбанк направив в Кабінет міністрів листа, в якому запропонував примусово вилучити фінансові активи Сбєрбанку росії та Промінвестбанку. В дохід держави може бути спрямовано близько 26 млрд грн. Це грошові кошти, ОВДП, депозитні сертифікати", – додав голова НБУ.

Як повідомлялося, після початку російського вторгнення Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".