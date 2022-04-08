Голова Нацбанку анонсував пом'якшення обмежень при обміні валюти
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Національний банк України (НБУ) найближчим часом планує розглянути можливість послаблення запроваджених після нападу Росії валютних операцій.
Про це голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив у інтерв’ю ЕП.
"Я думаю, що найближчим часом ми розглянемо деякі послаблення саме щодо валютообмінних операцій. В принципі ми вже їх робимо. З останнього – ми розширили перелік транскордонних переказів для волонтерів та скоротили граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями. І можу вас запевнити – це не кінець", – сказав Шевченко.
Водночас він наголосив, що скасовувати обмеження потрібно поступово.
"Ввести обмеження досить легко, але скасовувати їх треба поступово. Те, що можливо робити в умовах воєнного стану – це поетапно послаблювати обмеження. Для нас головне, що банківська система ліквідна, що вона працює. Тепер треба поступово повертати весь обсяг притаманних їй функцій", – зазначив Шевченко.
Він також відзначив, що курс гривні, закріплений рішенням НБУ станом на початок війни (29,25 грн/$), наразі не надто відрізняється від реального.
"Ми в щоденному режимі отримуємо показники з ринку і розуміємо, що сьогодні різниця між офіційним курсом і курсом на чорному ринку не така, якою була на початку війни. Вона почала досить суттєво звужуватися. Якщо на початку війни ми бачили в обмінниках, що курс коливався на рівні близько 40 грн за долар, то сьогодні середній курс по готівковому ринку 31,63-32,05. Це не дуже широкий спред і це нас тішить", – сказав Шевченко.
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