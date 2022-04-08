Кредитори ДТЕК Ахметова погодились відкласти виплату частини відсотків за євробондами на $1,7 мільярда

Енергохолдинг "ДТЕК Енерго" Ріната Ахметова достроково отримав позитивну відповідь від власників його єврооблігацій на $1,65 млрд з погашенням у 2027 році на прохання частково відтермінувати сплату купонних платежів.

Про це йдеться у повідомленні "ДТЕК Енерго" на Лондонській фондовій біржі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Тепер компанія приступить до виплати процентного купона за березень відповідно до пропозицій з виплати відсотків", – уточнили в компанії.

Обсяг купонної виплати, яка мала бути сплачена 31 березня, рейтингове агентство Fitch оцінювало у $31,5 млн.

Як повідомлялося, раніше енергохолдинг "ДТЕК Енерго" запропонував власникам його єврооблігацій на $1,65 млрд із погашенням у 2027 році виплатити найближчі два купони за перший і другий квартали цього року за зниженою ставкою 3,5% річних, а 4%, що залишилися, капіталізувати і виплатити пізніше.

В ДТЕК вказукли, що умови обслуговування єврооблігацій, прописані під час реструктуризації у 2021 році, передбачають вказаний вище спеціальний механізм для періодів важких умов та обмеженої ліквідності

Раніше в березні агрохолдинг МХП Юрія Косюка, найбільший виробник курятини в Україні, вже звернувся до власників трьох випусків його єврооблігацій на $1,4 млрд та банків-кредиторів на $126 млн із пропозицією відкласти оплату відсотків на 270 днів через розпочату Росією війну проти України. МХП достроково отримав позитивну відповідь від своїх кредиторів.

"ДТЕК Енерго" – найбільша приватна генеруюча компанія України із загальною встановленою потужністю 13,3 ГВт. Її частка на ринку виробництва електроенергії знизилася до 18-19% у 2019-2020 роках із приблизно 25% у 2016 році, в основному на тлі стагнації споживання електроенергії та активного розвитку відновлюваних джерел енергії.