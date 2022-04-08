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Японський виробник спецтехніки Komatsu припинив поставки в Росію та зупинив випуск продукції

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

komatsu

Японський виробник спецтехніки Komatsu припинив поставки в РФ і випуск продукції на місцевому заводі в Ярославлі (ТОВ "Комацу Менуфекчурінг Рус").

Про це йдеться в заяві компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Виробник заявив про стурбованість ситуацією на території України і відзначив серйозні проблеми через збої в ланцюжку поставок, а також нестабільні економічні умови, що зберігаються.

"В даний час Komatsu призупинила поставки та виробництво на своєму підприємстві в Росії", – сказано в повідомленні.

Komatsu постачає техніку в Росію з 1969 року. Власний завод компанії працює в РФ із червня 2010 року. Підприємство випускає гідравлічні екскаватори (потужності – до 3 тис. одиниць на рік) та кар'єрні самоскиди (100 одиниць на рік).

Автор: Галина Ялівець
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