Євросоюз дозволив імпорт нафти для дочірньої компанії "Газпромнєфті" в Сербії, – влада країни
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Сербія отримала звільнення від п'ятого пакету санкцій Євросоюзу, накладених на російські компанії, що дозволяє їй продовжувати імпорт нафти для компанії NIS, яку контролює російська "Газпром нафта".
Про це віце-прем'єр країни Зоран Міхайловіч повідомив у коментарі Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.
"Постачання нафти на наш ринок трубопроводом Jadranski Naftovod, або JANAF, продовжуватиметься навіть після 15 травня, коли його довелося б зупинити через санкції", – сказала вона.
Раніше оператор нафтопровідної системи Хорватії JANAF заявив, що безпосередньо не працює на російському ринку, але відповідно до Регламенту Ради (ЄС) про обмежувальні заходи щодо дій Росії в Україні, що підпадають під дію Угоди про транспортування нафти, яку JANAF уклав з NIS на період з 1 січня по 31 грудня 2022 року буде змушений зупинити прокачування нафти з 15 травня.
JANAF експлуатує магістральні нафтопроводи країни та частину нафтопроводу "Адрія", здійснює транспортування нафти з порту та терміналу Омішаль (о. Крк) для хорватських та зарубіжних нафтопереробних заводів у Східній та Центральній Європі.
Компанії "Газпромнєфть", що підпала під блокуючі санкції ЄС, належить 56,15% акцій NIS, 29,87% акцій перебуває у власності республіки Сербія.
Загальний обсяг власного видобутку вуглеводнів NIS у 2021 році склав 1,19 млн тонн нафтового еквівалента (у 2020 році – 1,26 млн тонн). Обсяг переробки на НПЗ Панчеве зріс на 9% – до 3,95 млн тонн нафти, досягнувши максимального значення з 2009 року. Рекордні показники зафіксовані і в збуті продукції: він зріс на 14% – до 4,03 млн тонн нафтопродуктів.
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