Тайванський виробник електроніки Acer припинить роботу в Росії

Тайванська компанія з виробництва комп'ютерної техніки та електроніки Acer заявила, що припиняє свою діяльність у Росії через війну в Україні.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з останніми подіями (війна в Україні – ред.) компанія Acer вирішила призупинити свою діяльність у Росії", – сказано в повідомленні.

У заяві наголошується, що компанія докладає зусиль із надання допомоги співробітникам та їхнім сім'ям, які постраждали через поточну ситуацію.

Acer виробляє ноутбуки, персональні комп'ютери, монітори, проектори, самокати та аксесуари для своєї продукції.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Intel ухвалила рішення негайно припинити всі ділові операції в Росії.