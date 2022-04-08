Німецький виробник продуктів Dr. Oetker іде з Росії

Німецький виробник продуктів Dr. Oetker вирішив залишити російський ринок і продати свій завод у Бєлгороді його російському керівництву.

Про це пише Handelsblatt з посиланням на заяву компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше Dr. Oetker зупинив експорт до РФ, інвестиції в російський бізнес та маркетингову активність на російському ринку.

Німецька Dr. Oetker займається виробництвом інгредієнтів та сумішей для випічки, десертів, засобів для консервування, замороженої піци (бренди Dr. Oetker, Ristorante).

Компанія почала працювати у Росії 1993 року із створення спільного підприємства з виробництва батончиків мюслі. У 1993 році почалися постачання замороженої піци через дистриб'юторів, у 1995 році – постачання бакалійної продукції з Німеччини. У квітні 1997 року було створено ЗАТ "Д-р Оеткер". З 1999 по 2002 рік компанія активно розвивала дистрибуцію в Москві, з 2003 року – в регіонах. Наприкінці 2006 року розпочалося виробництво бакалійної продукції у Бєлгороді.