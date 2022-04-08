Очільник "Київського метрополітену" просить перейменувати п'ять станцій
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Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський звернувся мера столиці з ініціативою перейменувати п’ять станцій підземки.
Про це він повідомив у Facebook.
"Звернувся до міського голови з ініціативою перейменування 5 станцій підземки. Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути", – зазначив він.
Також Брагінський просить змінити назву таких станцій метро як: "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська" та "Героїв Дніпра".
"Переконаний, що профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічнить наших героїв! Рухаємося до перемоги разом", – підсумував він.
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