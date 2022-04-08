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Київ (4327) Метрополітен (534) перейменування (45)

Очільник "Київського метрополітену" просить перейменувати п'ять станцій

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метро,київ,арсенальна

Начальник КП "Київський метрополітен" Віктор Брагінський звернувся мера столиці з ініціативою перейменувати п’ять станцій підземки.

Про це він повідомив у Facebook.

"Звернувся до міського голови з ініціативою перейменування 5 станцій підземки. Наші люди укриваються на "Дружби народів", поки ця так звана "дружба народів" вбиває їх земляків, сусідів, родичів та нищить нашу країну. Такого не може бути", – зазначив він.

Також Брагінський просить змінити назву таких станцій метро як: "Площа Льва Толстого", "Берестейська", "Мінська" та "Героїв Дніпра".

"Переконаний, що профільна комісія з питань найменувань спільно з громадськістю обере достойні назви та увіковічнить наших героїв! Рухаємося до перемоги разом", – підсумував він.

Автор: Юлiя Недашківська
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Питання щодо Берестейської - бо це ж все таки не Брестська називається, а є давньоукраїнським варіантом назви - Берестя. І це місто з навколишніми територіями було під контролем давньоукраїнських князів, а за Богдана Хмельницького влітку 1657р. за узгодженням з королем Швеції та згодою ) РП і Трансильванії увійшло разом з іншими землями нинішньої південно-західної, південної та навіть східної ! Білої Русі до відродженої ним русинської/української держави. Тож Берестя - це таки дещо інша історія )
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08.04.2022 20:49 Відповісти
И поезда быстрее поедут, и метро перестанет быть театральной будкой в плане рекламы.
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08.04.2022 21:17 Відповісти
 
 