Євросоюз заморозив активи олігархів з Росії та Білорусі вартістю 30 мільярдів євро

За даними групи "Заморозити та вилучити" (Freeze and Seize Task Force), країни Європейського Союзу уже заморозив російських та білоруських активів майже на 30 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба Європейської комісії.



Зазначається, що одним із завдань групи є встановлення зв’язку між підсанкційними власниками активів та злочинною діяльністю. Task Force запросила країни-члени надати дані щодо активів, заморожених на цей час.

"Хоча ця робота триває, більше половини країн-членів уже надали Єврокомісії таку інформацію, за якою вже замороженими є активи на суму 29,5 млрд євро, включаючи таке майно, як кораблі, вертольоти, нерухомість та предмети мистецтва на 6,7 млрд євро. Крім того, були заблоковані майже 196 млрд євро фінансових операцій", – йдеться у повідомленні.



Група "Заморозити та вилучити" була створена Єврокомісією у березні для покращення координації між країнами ЄС, а також з його міжнародними партнерами в імплементації санкцій проти російських і білоруських компаній та осіб.