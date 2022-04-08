Шведський виробник автомобілів Volvo оцінив збитки через припинення роботи в Росії у $420 мільйонів

Шведський автомобільний концерн Volvo Group оцінив збитки через припинення роботи в РФ у 4 мільярди шведських крон (близько $420 млн).

Як повідомляється на сайті компанії, загальна вартість пов'язаних з Росією активів Volvo Group оцінюється у 9 млрд шведських крон ($950 млн). У 2021 році на Росію припадало близько 3% чистих продажів групи.

"У першому кварталі 2022 року будуть сформовані резерви на суму близько 4 млрд шведських крон (понад $420 млн, – ред.), які негативно вплинуть на операційний прибуток, насамперед – у сегменті фінансових послуг", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Volvo Group призупинила діяльність у Росії наприкінці лютого через напад РФ на Україну.

Вантажівки шведської марки випускались у РФ на калузькому заводі Volvo Trucks. Минулого року російське представництво Volvo реалізувало 5,69 тис. нових вантажівок.

Крім того, "дочка" Volvo продавала на російському ринку легкові моделі: седани S90 та S60, кросовери XC40, XC60, XC90, універсали V60 та V90. За даними російської Асоціації європейського бізнесу, продаж легкових автомобілів Volvo в РФ минулого року склали 9,09 тис. штук, що відповідає 0,5% російського ринку.