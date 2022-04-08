Кабмін дозволив подавати декларацію для оформлення гуманітарки в електронному вигляді

Кабінет міністрів вніс змінив форму декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою при ввезенні на територію України під час дії воєнного стану, для того, щоб цю декларацію можна було подавати в електронному вигляді.

Відповідна постанова №409 від 6 квітня оприлюднена на урядовому порталі, повідомляє Мінфін.

"Прийнятою постановою запроваджується автоматизований облік товарів, що ввозяться у вигляді гуманітарної допомоги, а також використання ІТ-інструментів (QR-код, штрих-код, цифровий код, тощо) у разі подання декларації у паперовому вигляді. Таким чином, вивільниться час на фізичне оформлення та пропуск транспортних засобів із гуманітарною допомогою", – пояснили у міністерстві.

Мінфін зазначає, що постановою також приводяться у відповідність окремі терміни, які використовуються в міжнародній практиці.

Як повідомлялося, наприкінці березня Кабмін запровадив спрощений режим оформлення гуманітарної допомоги, передбачивши подачу лише одного документа — декларації, яка заповнюється на митниці. Також уряд скасував список товарів, які визнавалися гуманітарною допомогою. Таким чином, як гуманітарна допомога можуть ввозитись будь-які товари.