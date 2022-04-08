Україна отримала грант на 120 мільйонів євро від Єврокомісії

Єврокомісія надала Україні грант у розмірі 120 млн євро у рамках загального пакета надзвичайної фінансової допомоги, оголошеної 24 січня.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, ці кошти надані Україні на безоплатній та безповоротній основі.

В Мінфіні уточнили, що отримані кошти буде спрямовано до загального фонду державного бюджету для фінансування найактуальніших видатків держави, у тому числі пов'язаних із забезпеченням гарантованого соціального захисту громадян, функціонуванням критичної інфраструктури та сектору безпеки.