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Україна отримала грант на 120 мільйонів євро від Єврокомісії

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еврокомиссия,транш

Єврокомісія надала Україні грант у розмірі 120 млн євро у рамках загального пакета надзвичайної фінансової допомоги, оголошеної 24 січня.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, ці кошти надані Україні на безоплатній та безповоротній основі.

В Мінфіні уточнили, що отримані кошти буде спрямовано до загального фонду державного бюджету для фінансування найактуальніших видатків держави, у тому числі пов'язаних із забезпеченням гарантованого соціального захисту громадян, функціонуванням критичної інфраструктури та сектору безпеки.

Автор: Михайло Орлюк
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