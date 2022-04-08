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Данська мережа JYSK припиняє роботу в Білорусі

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jysk

Данська мережа магазинів меблів та товарів для дому JYSK оголосила про зупинення роботи в Білорусі.

Про це йдеться у заяві компанії. 

"З 18 квітня тимчасово буде призупинено роботу магазинів та веб-сайту "JYSK Білорусь" до подальшого повідомлення", – наголосили у повідомленні. 

Зазначається, що оформлення замовлень тимчасово недоступне. Водночас замовлення, оформлені раніше, будуть виконані.

JYSK – міжнародна мережа магазинів меблів для дому зі скандинавським корінням, має понад 3100 магазинів і інтернет-магазинів у 50 країнах.

Білоруські магазини компанії розташовані у Мінську, Бобруйску, Бресті, Гродно, Могильові, Молодечно та Пінську.

Нагадаємо, на початку березня JYSK прийняла рішення остаточно закрити всі свої магазини в Росії та припинити роботу в цій країні.

Автор: Юлiя Недашківська
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