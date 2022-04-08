"Нова пошта" тимчасово припиняє роботу на Донеччині та Луганщині
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Логістична компанія "Нова пошта" вирішила тимчасово припинити роботу на територіях Донецької та Луганської областях, водночас відкриваються поштові відділення на звільнених від окупантів територіях.
Про це повідомив співвласник компаній Володимир Поперешнюк у Facebook.
"Луганщину та Донеччину поки залишаємо, щоб не заважати ЗСУ робити свою роботу – нищити ворога", – зазначив він.
При цьому Поперешнюк наголосив, що компанія щодня відкриває відділення та запускає поштомати, що були тимчасово закриті або знаходилися в зоні бойових дій та в окупації.
За його словами, уже зараз в Сумах працюють 6 відділень, а з наступного тижня буде працювати 18. У Чернігові з 8 квітня відкрили 5 відділень. У Харкові наразі працює 51 відділення. Також бізнесмен анонсував найближчим часом відновлення роботи компанії в Бучі, Ірпені та Гостомелі.
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