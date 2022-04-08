"Нова пошта" тимчасово припиняє роботу на Донеччині та Луганщині

Логістична компанія "Нова пошта" вирішила тимчасово припинити роботу на територіях Донецької та Луганської областях, водночас відкриваються поштові відділення на звільнених від окупантів територіях.

Про це повідомив співвласник компаній Володимир Поперешнюк у Facebook.

"Луганщину та Донеччину поки залишаємо, щоб не заважати ЗСУ робити свою роботу – нищити ворога", – зазначив він.

При цьому Поперешнюк наголосив, що компанія щодня відкриває відділення та запускає поштомати, що були тимчасово закриті або знаходилися в зоні бойових дій та в окупації.

За його словами, уже зараз в Сумах працюють 6 відділень, а з наступного тижня буде працювати 18. У Чернігові з 8 квітня відкрили 5 відділень. У Харкові наразі працює 51 відділення. Також бізнесмен анонсував найближчим часом відновлення роботи компанії в Бучі, Ірпені та Гостомелі.