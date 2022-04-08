Через вихід відомих брендів з Росії місцеві ТРЦ можуть втратити 70% виторгу, – дослідження

Про тимчасове зупинення діяльності в РФ оголосили 160 міжнародних торговельних мереж, якщо вони не відновлять роботу, російські ТРЦ можуть втратити 30-70% виторгу.

Про це свідчить дослідження консалтингової компанії Knight Frank, пише російський "Коммерсант".

За даними компанії, навіть тимчасове закриття магазинів міжнародних брендів спричинило серйозні проблеми великих торгцентрів (від 60 тис. кв. м) Москви та Петербурга, де такі рітейлери орендують 15–25% від загального обсягу площ.

Деякі ТРЦ намагаються знайти їм заміну серед російських виробників. Однак аналітики Knight Frank все одно чекають на зростання вакантності торгцентрів у другому-третьому кварталах: у нових об'єктах вільними можуть залишатися 30–35% площ.