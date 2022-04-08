Світові ціни на продовольство встановили новий історичний рекорд, – ООН

Індекс продовольчих цін ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН) у березні порівняно з лютим підвищився на 12,6% і досяг найвищого рівня з початку його розрахунку – з 1990 року.

За даними ФАО, зростання індексу зумовлене рекордним підвищенням цін на рослинні олії, зернові та м'ясо та значним зростанням цін на цукор та молочну продукцію, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Зокрема, індекс цін на зернові підскочив на 17,1% і досяг максимально високого рівня з 1990 року. Зростання пояснюється стрімким підвищенням світових цін на пшеницю та фуражні зернові, яке було пов'язане, насамперед, з падінням експорту з України та, меншою мірою, з РФ. Світові ціни на пшеницю у березні зросли на 19,7%, фуражне зерно подорожчало на 20,4%.

Індекс цін на олії у березні зріс на 23,2%, встановивши черговий рекорд. Зростання обумовлене підвищенням цін на соняшникову, пальмову, соєву та рапсову олії. Зокрема, вартість соняшникової олії суттєво збільшилася через падіння експорту, викликане російським воєнним вторгненням в Україну.

Індекс цін на м'ясо підвищився на 4,8% і також досяг рекордного рівня. Експерти ФАО уточнюють, що світові ціни на м'ясо птиці підвищилися також через розв’язану Росією війну, а також внаслідок скорочення пропозиції з боку провідних країн-експортерів через спалахи пташиного грипу.

Як повідомлялося, ФАО (продовольча та сільськогосподарська організація ООН) прогнозує, що внаслідок розв’язаної РФ війни зростання міжнародних цін на продовольство і корми може сягнути 22%.

Індекс продовольчих цін ФАО – це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін п'ять основних продовольчих товарних груп.