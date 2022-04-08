"Нафтогаз" ліквідував два дивізіони

НАК "Нафтогаз України" ліквідував дивізіони "Технічне забезпечення" та "Зберігання природного газу".

Про це йдеться у рішенні компанії від 31 березня як єдиного акціонера АТ "Укртрансгаз", передає Інтерфакс-Україна.

У документі йдеться про відміну "Нафтогазом" низки пунктів прийнятих рішень через ліквідацію цих дивізіонів.

Крім того, НАК до внесення змін до статуту "Укртрансгазу" дозволив вважати наданим автоматично погодження директора дивізіону для укладання угод, які потребують такого погодження.

Раніше джерела в "Нафтогазі" повідомляли про ліквідацію всіх, за винятком видобувного дивізіонів, зокрема, нафтового, трейдингового, теплоенергетичного, у зв'язку з переходом на нову операційну модель управління. Проте офіційного підтвердження, спростування або коментаря цієї інформації поки що немає.